“Los que me odian, por primera vez pueden cantar victoria”: Benedetti dice que “se le vino el mundo encima” al ser incluido en la Lista Clinton

Armando Benedetti dice estar viviendo una desgracia por todo lo que le ha traído su reciente vinculación a la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada en 1995 durante el gobierno de Bill Clinton. Cabe recordar que no solo el ministro del Interior se ha visto afectado por esta decisión, sino también el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, quienes igualmente fueron incluidos en esta lista negra que, para algunos expertos, representa una especie de “muerte civil”. Esto se debe a que implica un bloqueo financiero, la prohibición de establecer relaciones comerciales, un fuerte deterioro de la reputación política e incluso repercusiones a nivel internacional.

Benedetti es un aliado clave del Gobierno y ha sido protagonista de múltiples escándalos por sus actuaciones, como los audios en los que confronta a Laura Sarabia y amenaza con “contarlo todo”. Aún no se sabe con certeza qué es lo que realmente conoce sobre el presidente Petro.

El dilema de Armando Benedetti por su inclusión en la Lista Clinton

El ministro ya se había pronunciado sobre las consecuencias de su inclusión en la Lista Clinton, pero ahora asegura estar viviendo un verdadero calvario junto a su familia. En entrevista con W Radio confesó que su ánimo “está en cero” y que siente que “se le vino el mundo encima”. “He estado bastante golpeado, estoy todavía como en shock. En mi vida política he tenido peleas muy duras con Germán Vargas Lleras, con Néstor Humberto Martínez, con Luis Carlos Sarmiento—casi que con todos al mismo tiempo— y eso derivó en problemas judiciales, pero igual siempre estuve fuerte y tuve ánimos para hacerlo”, aseveró.

Y agregó: “Mi familia está muy golpeada. El lunes no tuve ánimo para trabajar, pero me he venido reanimando (...) La relación con mi esposa ha mejorado en el sentido de que hablamos más de lo que hablábamos antes, aunque sigue siendo una conversación casi siempre dolorosa”. “Los que me odian por primera vez pueden sacar la bandera, izarla y ponerme la bota sobre el pecho porque pueden cantar victoria”, añadió en medio de la zozobra.

¿Qué sabe Armando Benedetti sobre Gustavo Petro?