Una creciente simulada del río Cauca: así será la jornada que medirá la capacidad de respuesta a emergencias de Hidroituango y el país

El 22 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que por primera vez en su historia será liderado por fuera de Bogotá, y tendrá como centro de operaciones la Central Hidroeléctrica Ituango, en Antioquia.

Será también la primera vez que el simulacro se evaluará en tiempo real desde el territorio. La UNGRD escogió Hidroituango por su importancia estratégica para el país, pues tal como lo expresó el director de la entidad, Carlos Carrillo, la seguridad de la población en zona de influencia de la central hidroeléctrica es una preocupación prioritaria para el presidente Gustavo Petro.

Así las cosas, EPM, las autoridades locales y las comunidades pondrán a prueba su capacidad de respuesta ante un escenario de riesgo por inundación. En municipios ubicados en la zona de influencia de la hidroeléctrica se activarán las estrategias de respuesta a emergencias. Durante el ejercicio se simulará un aumento del nivel del río Cauca, se encenderán las alarmas de Hidroituango y se realizarán evacuaciones hacia las zonas seguras definidas por las autoridades municipales, los consejos municipales de gestión del riesgo y EPM, con el previo conocimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La creciente simulada generará alerta roja por inundación en la cuenca media y baja del río Cauca, lo que activaría los protocolos no solo en Antioquia sino también en los consejos de gestión del riesgo de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Según explicó Carrillo, este ejercicio también destacará la importancia de la protección financiera como herramienta clave para proteger los bienes e infraestructuras esenciales ante desastres, así como la implementación del Protocolo de Atención de Animales en Situación de Emergencia.

La UNGRD, en coordinación con EPM, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja seccional Antioquia, señaló que ha dispuesto un plan pedagógico previo para que la comunidad conozca qué hacer, a dónde acudir y cómo actuar durante la jornada.

“La invitación es a participar con calma y responsabilidad, entendiendo que se trata de un ejercicio de preparación diseñado para proteger la vida”.