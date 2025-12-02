¿Cómo serán los ciberataques en 2026? Aprenda a protegerse de fraudes y robos con IA

A medida que la inteligencia artificial evoluciona, el ecosistema criminal que vive a su sombra hace lo mismo. Esa es la principal alerta del más reciente informe de la compañía rusa de ciberseguridad Kaspersky, que dibuja un panorama para 2026 mucho más hostil y sofisticado del que conocemos hoy.
Si las predicciones de 2025 se cumplieron con precisión quirúrgica, lo que viene ahora supone un punto de quiebre: las amenazas dejarán de ser simples programas automatizados para convertirse en herramientas con capacidad de decisión.