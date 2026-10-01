La “chaqueta”, el “pintadito”, el “perico” o el pocillo de peltre: así cambia la forma de tomar café en cada departamento en Colombia

En Colombia, tomar café puede significar cosas muy distintas dependiendo de la región. Mientras en algunas zonas se prepara con aguapanela caliente, en otras se acompaña con leche o se toma como un tinto durante una pausa laboral.
Y aunque estas costumbres hacen parte de la identidad cafetera del país, las nuevas generaciones también están transformando la manera de preparar y disfrutar esta bebida.
Este 1 de octubre, cuando se celebra el Día Internacional del Café, CasaLuker propone recorrer el país a través de algunos de sus rituales cafeteros, desde las montañas del Eje Cafetero hasta la Costa Caribe, mientras que las nuevas tendencias de consumo muestran que el tradicional café también empieza a abrirle espacio a preparaciones como el latte, el cappuccino y el cold brew.