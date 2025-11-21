Sin el gasoducto Antonio Ricaurte listo, ¿se evaluarían otras alternativas para traer gas venezolano a Colombia?

Explicó que la infraestructura no está en condiciones de operar y que solo la reparación del gasoducto tomaría entre año y medio y dos años, por lo que un eventual flujo de gas hacia Colombia aún estaría lejos de concretarse. A esto se suma la necesidad de evaluar la viabilidad contractual entre las empresas que participarían en la importación y exportación, un proceso condicionado por las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que mantiene vigentes las sanciones sobre Venezuela. “Esa es una opción que, en el corto plazo, no se ve posible”, señaló Pearl. Puede leer: ACP descarta que gas de venezolano llegue pronto a Colombia: “gasoducto no está listo y siguen vigentes sanciones de la OFAC” Con el gasoducto fuera de servicio por un largo periodo y sin una ruta jurídica y comercial definida, surge entonces la pregunta clave: si esta infraestructura no está lista, ¿qué otras alternativas existen para traer gas venezolano a Colombia?

¿Qué alternativas habría si el gasoducto no opera?

Para Julio César Vera, analista del sector y presidente de Xua Energy, ante la imposibilidad de usar el Antonio Ricaurte en el corto plazo, existen otras opciones temporales para traer gas venezolano, aunque también enfrentan limitaciones importantes. Entérese: ACP alerta déficit de producción y una pérdida de $40 billones si no aumentan las reservas de hidrocarburos Una de ellas, explicó, es transportar gas comprimido por barco a puertos como Cartagena o Santa Marta, para luego movilizarlo en carrotanques. Otra posibilidad sería moverlo por vía terrestre a través de La Guajira, Norte de Santander o el Táchira. Sin embargo, estas alternativas resultarían insuficientes para abastecer la demanda del país. “Estamos hablando de 50 o 60 millones de pies cúbicos diarios. Mover eso en carrotanques sería un parque automotor impresionante, no disponible fácilmente, con una logística compleja y costos altísimos que harían ese gas mucho más caro”, explicó Vera.

Colombia no puede frenar sus propios proyectos de gas