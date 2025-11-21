Sin el gasoducto Antonio Ricaurte listo, ¿se evaluarían otras alternativas para traer gas venezolano a Colombia?

La discusión sobre la importación de gas desde Venezuela no es nueva. Desde 2007 existe un acuerdo que autoriza a Ecopetrol y a PDVSA a comprar, vender y transportar este combustible a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.
Sin embargo, y pese a que Nicolás Maduro aseguró que la primera exportación hacia Colombia “ya está lista en la frontera”, en la práctica persisten obstáculos jurídicos, económicos y operativos que frenan cualquier avance.
En el marco de la VIII Cumbre de Petróleo y Gas, realizada en Cartagena, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), descartó que esta posibilidad se materialice en el corto plazo.