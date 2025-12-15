Así avanza la búsqueda del nuevo técnico en Nacional: entre el regreso de un ídolo y la apuesta internacional

Atlético Nacional atraviesa un momento de definiciones cruciales. Con la mirada puesta en el 2026 y la necesidad de recuperar el protagonismo perdido en el rentado local e internacional, la junta directiva trabaja a contrarreloj para definir quién asumirá las riendas del equipo profesional. En el horizonte aparecen dos nombres con perfiles opuestos, pero que representan las dos visiones que hoy se debaten en el club: la experiencia ganadora de Reinaldo Rueda y la frescura táctica del español Ángel López. Para la dirigencia y la hinchada, no hay duda: la prioridad absoluta sigue siendo Reinaldo Rueda. El estratega vallecaucano, artífice de la segunda Copa Libertadores del club en 2016, aterrizó recientemente en el país, lo que encendió la ilusión.

Sin embargo, el camino para su contratación no es sencillo. Tras el duro golpe emocional que significó no clasificar a la Copa del Mundo con la selección de Honduras, Rueda se encuentra en un periodo de reflexión personal. El técnico está muy dolido por el proceso con el equipo centroamericano y está evaluando seriamente tomarse un tiempo fuera de las canchas para recargar energías. Nacional espera, pero el reloj corre. Ante la incertidumbre con Rueda, el club antioqueño no se ha quedado de brazos cruzados. El nombre de Ángel López ha tomado fuerza en las últimas horas como el principal “Plan B”. López presenta un perfil internacional que resulta atractivo para el proyecto de modernización del club. Lidera la liga de Chipre con su actual equipo, demostrando capacidad para gestionar planteles en entornos competitivos. Completa 12 partidos, es líder invicto, con 10 partidos ganados, 2 empatados, 21 goles a favor y 5 goles en contra.

Formó parte del cuerpo técnico del Getafe y dirigió al Recreativo de Huelva. Además, conoce el fútbol sudamericano tras su paso por el Delfín de Ecuador. Así mismo, tuvo una experiencia en el Al Ahli de Baréin. La pelota está ahora en el campo de Atlético Nacional, que deberá decidir si acelera la contratación del español o aguanta un poco más por la decisión final de Rueda. Independientemente de quién sea el elegido para ser el técnico principal, el club tiene clara una pieza en su estructura: Diego Arias. El actual entrenador cuenta con el respaldo total de la institución para integrarse al cuerpo técnico del nuevo estratega.