Hicieron el estudio más amplio de la historia sobre el comportamiento de los perros, ¿qué reveló?

La investigación, publicada en PLOS One, muestra que la edad influye en aspectos como la atención, la excitabilidad y la capacidad de adiestramiento, y abre la puerta a entender mejor lo que viven los perros a medida que crecen.

    Un perro en etapa adulta durante una sesión de entrenamiento, una de las conductas analizadas por el Dog Aging Project. FOTO Pixabay
hace 3 horas
bookmark

Un estudio de la Universidad Virginia Tech, publicado en la revista PLOS One, ha establecido una base de datos sin precedentes para entender el comportamiento canino a gran escala. La investigación forma parte del Dog Aging Project, un macroproyecto en el que colaboran más de 40 instituciones y que recopila información de más de 47 000 perros aportada por sus dueños entre 2020 y 2023.

Lea también: ¿Qué significa que la Corte declare a los animales seres sintientes en Colombia?

“El gran valor de este estudio es que, con un conjunto de datos tan extenso, podemos seguir los cambios de comportamiento de decenas de miles de perros a medida que envejecen. Así podremos comprender mejor cómo se relacionan la salud y la conducta”, explica Courtney Sexton, autora principal.

Los investigadores analizaron tendencias en miedo, atención y excitabilidad, agresividad y adiestramiento. A pesar de los cambios en la vida cotidiana durante la pandemia de covid-19, los perfiles de comportamiento de los perros se mantuvieron estables.

Entrenabilidad

La única excepción fue el adiestramiento: los perros inscritos después de 2020 presentaron puntuaciones algo más bajas que los adultos ya incluidos antes de la pandemia. Los autores sugieren que podría deberse a la adopción masiva de perros durante ese periodo, junto con dueños más estresados o con menos tiempo para dedicar al adiestramiento.

Entérese de más: Este es Rocky, el perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá buscando ayuda del conductor y ahora está con su familia

Aunque el efecto fue modesto, los datos apuntan a una posible recuperación. “Es la diferencia más pequeña de todas, lo que podría indicar que los perros, o sus dueños, están volviendo a la normalidad”, señala Sexton.

Le puede interesar: ¿Qué cambiaría para los dueños de mascotas si se aprueba la cédula animal en Colombia?

El equipo continuará analizando cómo influyen factores como la ubicación o la salud del animal en su comportamiento. El objetivo: ayudar a los dueños a comprender mejor a sus compañeros de cuatro patas y prepararlos frente a los retos de la vida cotidiana.

