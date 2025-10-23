¡Vuelve Compre la Orquesta! Filarmed revivirá en vivo uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana

No será un concierto ni una obra de teatro, Compre la Orquesta Filarmed será un homenaje a la televisión colombiana, eso sí, con buena música. Será toda una experiencia inmersiva para revivir los años 80 con uno de los programas más importantes de la televisión nacional: el Compre la Orquesta que presentó el famoso Fernando González Pacheco.
El escenario del Teatro Metropolitano se convertirá en un estudio de grabación ficticio y el público será parte del espectáculo, como si estuviera en programas en vivo de esa época como El precio es correcto o Caiga en la nota. Pero además habrá premios para los asistentes, también con temática ochentera: Atari, Walkman, cámaras de rollo y adicionalmente, entre los cortes comerciales, volverán los jingles y la música de la época, todo interpretado por la Orquesta Filarmónica de Medellín, en vivo.