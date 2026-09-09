Por qué los jóvenes ya no logran leer textos largos y qué hacer para “derribar” el muro de las 400 palabras

En el reciente informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA 2025) de la OCDE, los jóvenes se rajaron en comprensión lectora.
Los análisis se realizaron a más de 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y la prueba detectó que los jóvenes actuales experimentan serias barreras cognitivas para sostener la lectura concentrada cuando un texto supera las 400 palabras de extensión, algo que llamaron el Muro de las 400 palabras.
“Al sobrepasar ese umbral, a los jóvenes les cuesta comparar de forma crítica información distribuida en diferentes párrafos e integrar conceptos complejos. Asimismo, el rendimiento de los alumnos empeoró notablemente en las partes finales de los exámenes, lo que evidencia una menor capacidad cognitiva y física para mantener la atención concentrada y perseverar ante tareas de esfuerzo prolongado”, detallaron.
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Los datos recopilados por la organización Education International y el informe PISA confirman que la competencia lectora sufrió la caída más drástica de la última década, perdiendo 28 puntos en los países de la OCDE entre 2015 y 2025 (14 de ellos entre 2022 y 2025). Dado que la OCDE estima que 20 puntos equivalen a un año escolar, los estudiantes evaluados se encuentran casi año y medio por detrás de las habilidades lectoras de los jóvenes de hace diez años
Sin embargo, desde una perspectiva comunicacional y narrativa, la experta Paola Hincapié (directora creativa de la agencia El Grifo) señala que calificar este dilema como un “muro de 400 palabras” es incluso optimista. Según Hincapié, “la palabra ya murió” o ha sufrido una transformación radical hacia un lenguaje guiado por la imagen, el sonido, los reels y la memificación. “El lenguaje se está transformando, nos volvimos un meme y hay cientos de perfiles con millones de seguidores con contenido básico que no hay ni composición visual ni una estética, es un texto preciso e imagen”, dice.
Para la experta, no se trata de una “generación tonta” ni “de cristal”, sino de jóvenes que crecieron en un entorno digital hostil estructurado para ofrecer entretenimiento rápido en lugar de exigir análisis y composición sintáctica.