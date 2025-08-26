La reacción del presidente Trump al compromiso de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce

El presidente Donald Trump sorprendió al referirse a la noticia del compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.
“Bueno, les deseo mucha suerte”, dijo el presidente a la prensa en una reunión de gabinete, al ser consultado sobre la pareja. “Creo que es un gran jugador y un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”.
Trump fue uno de los primeros en felicitar públicamente a ambos, a pesar de su anterior enemistad con Swift por su apoyo a su rival electoral, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del año pasado.