La millonada que movió el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce en moda, música, deportes y redes sociales

Este martes 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram. La noticia no solo generó titulares, también rompió récords digitales, más de 28 millones de “me gusta” en menos de 24 horas y más de 33 millones hasta el jueves por la mañana, según Meta.
La publicación fue compartida más de 1 millón de veces, convirtiéndose en una de las más virales en la historia de la red social.
El fenómeno arrastró seguidores, por ejemplo, en 24 horas, Swift sumó 1,2 millones y Kelce 770.000 nuevos fans, de acuerdo con Social Blade.
