Los argumentos del CNE para pedirle a Fiscalía que investigue a Ricardo Roa por fraude procesal en campaña ‘Petro Presidente’

En la ponencia que pide sancionar administrativamente a los responsables de la violación de topes electorales de la campaña Petro presidente 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
La decisión se adoptó tras concluir que hubo omisiones graves en los reportes financieros, ingresos no permitidos y superación de los topes legales establecidos para las campañas presidenciales.