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Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador eliminar aranceles recíprocos en un plazo de 10 días

Según la Comunidad Andina, estos aranceles recíprocos vulneran el libre comercio y afectan el intercambio económico subregional.

  • La Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador eliminar en diez días los aranceles recíprocos. Foto: Getty y Colprensa
    La Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador eliminar en diez días los aranceles recíprocos. Foto: Getty y Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 22 minutos
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La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Colombia y Ecuador retirar los aranceles recíprocos que originaron el conflicto comercial entre ambos países. El organismo regional dio un plazo de 10 días para desmontar las medidas, al considerar que afectan el comercio subregional y vulneran los acuerdos vigentes dentro del bloque andino.

La decisión fue adoptada por la Secretaría General de la CAN mediante las resoluciones 2581, 2582 y 2583, en las que concluyó que las restricciones comerciales impuestas entre los dos países incumplen el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969 y base jurídica del proceso de integración andino.

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