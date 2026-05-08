Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador eliminar aranceles recíprocos en un plazo de 10 días

La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Colombia y Ecuador retirar los aranceles recíprocos que originaron el conflicto comercial entre ambos países. El organismo regional dio un plazo de 10 días para desmontar las medidas, al considerar que afectan el comercio subregional y vulneran los acuerdos vigentes dentro del bloque andino.

La decisión fue adoptada por la Secretaría General de la CAN mediante las resoluciones 2581, 2582 y 2583, en las que concluyó que las restricciones comerciales impuestas entre los dos países incumplen el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969 y base jurídica del proceso de integración andino.

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