Con drones y granadas atacaron instalaciones del Ejército, la Policía y la vivienda del alcalde en Calamar, Guaviare

Un ataque con drones y artefactos explosivos afectó, en la mañana de este martes, varios puntos del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Entre los lugares impactados se encuentran la vivienda del alcalde, Farid Camilo Castaño, la estación de Policía y el Batallón de Infantería de Selva N.° 24 (BICAM 24).

De acuerdo con reportes preliminares del Ejército, una empleada del mandatario local resultó herida y un soldado sufrió lesiones durante la ofensiva. En la respuesta de las tropas fue derribado uno de los drones utilizados en el ataque.

Noticia en desarrollo...