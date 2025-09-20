Con operativos en Medellín y Cali, desmantelaron red acusada de tráfico de migrantes desde Nariño hasta Urabá

Al menos cinco personas fueron detenidas y señaladas de pertenecer a una red dedicada al tráfico de migrantes y a quienes se les atribuyó el traslado de 114 personas a lo largo de dos años, informó la Fiscalía.

Los detenidos, Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliécer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, fueron imputados del delito de tráfico de migrantes, por parte de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Le recomendamos: Así operaba la red que entregaba cédulas y pasaportes colombianos a migrantes venezolanos