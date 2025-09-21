Acompañan a 250 que prestan servicio para evitar que caigan a combos





La Alcaldía de Medellín, a través del programa Parceros, puso recientemente en marcha una nueva estrategia enfocada en los jóvenes que están a punto de culminar su servicio militar obligatorio, con el objetivo de ofrecerles oportunidades reales en el mercado laboral y educativo, alejándolos del riesgo de ser reclutados por estructuras criminales y facilitando su reintegración a la vida civil.



“Con Parceros acompañamos a quienes terminan su servicio militar obligatorio, porque sabemos que ese momento de transición a la vida civil puede ser un punto de quiebre”, señaló el secretario de Juventud Ricardo Jaramillo, quien está liderando este componente del programa que nació desde la Secretaría de Seguridad.





Jaramillo explicó que muchos de estos jóvenes, que a menudo provienen de diversas partes del país y no tienen redes de apoyo familiar o de amistades en Medellín, son particularmente vulnerables al reclutamiento. “Saben cómo manejar armas, cómo funcionan las jerarquías y cómo seguir instrucciones”, lo que los convierte en un blanco atractivo para los grupos delictivos.



Actualmente, el programa acompaña a 250 jóvenes que prestan servicio en la Cuarta Brigada, ofreciéndoles mentorías personalizadas, acceso a educación y empleo, y formación en habilidades para la vida.





Así funciona el programa

El trabajo de Parceros con los jóvenes militares que están próximos a egresar del Ejército Nacional se estructura en tres componentes clave para asegurar una transición exitosa a la vida civil y prevenir su instrumentalización por parte de grupos delictivos.



El primero es el acompañamiento psicológico con terapia cognitivo-conductual (TCC). En este punto los equipos psicosociales y psicológicos de Parceros van directamente a los batallones donde los jóvenes prestan su servicio. Allí realizan una serie de diez sesiones de terapia cognitivo-conductual, una técnica probada para mejorar la salud mental.

Esta intervención es crucial, pues, según Jaramillo se han encontrado en general con altos índices de ansiedad y altos índices de depresión en los jóvenes. Gracias a esta terapia, se ha logrado una reducción del 91% en la depresión clínica grave y del 82% en la ansiedad clínica severa en el programa. “Si un joven no tiene una buena condición de salud mental, si un joven está deprimido o ansioso, pues muy difícilmente se va a poder enganchar en un trabajo o en un estudio después. Este proceso busca atender esa ‘hemorragia’ primero”, afirma Jaramillo.



El segundo componente consiste en un moldeamiento vocacional: en estas sesiones, el programa trabaja con cada joven para identificar sus intereses y habilidades, así como las áreas laborales con alta demanda en el mercado. Se les brinda apoyo para crear sus hojas de vida y reunir todos los documentos necesarios para futuras contrataciones.





Finalmente, el programa se enfoca en la conexión con oportunidades reales de empleo y educación. Una vez los jóvenes han avanzado en los componentes psicológico y vocacional, Parceros organiza ruedas de contratación en las instalaciones militares o en otros puntos estratégicos. En estas jornadas participan diversas empresas aliadas del sector privado, comprometidas a ofrecerles oportunidades laborales. Además, se buscan activamente oportunidades educativas para facilitar su reintegración completa a la vida civil.



Durante estas jornadas de atención y las sesiones, los jóvenes reciben apoyo para el transporte y refrigerios.



Este acompañamiento busca que los jóvenes adquieran las capacidades necesarias para que, con autonomía, puedan conectarse con oportunidades reales sin depender del Estado.

Para Nailibeth Guzmán, una de las mujeres beneficiarias “es importante porque nuestra perspectiva cambia, porque no nos sentiremos solos cuando ya no estemos dentro de la institución e iniciemos, nuevamente, la vida civil”.





