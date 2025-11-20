Con algunos llamados, el Concejo de Medellín aprobó el presupuesto más alto de la historia del distrito para 2026

De acuerdo con la corporación, el 80,79% de los recursos irán para la inversión social. Serán 9,7 billones de pesos que tendrán una prioridad social y que buscarán beneficiar a las poblaciones vulnerables, ofreciéndoles una garantía en sus derechos. Por ejemplo, con estos recursos se fortalecerán los programas de primera infancia y niñez de la ciudad.

Medellín tendrá el presupuesto más alto de su historia, todo después de que el Concejo Distrital aprobara, en primer debate y en una sesión conjunta entre las comisiones primera y segunda, el proyecto de acuerdo que establece las condiciones presupuestales que regirán para el 2026 y que dio vía libre para que se destinaran 12,1 billones de pesos.

No obstante, desde el Concejo de Medellín hicieron un llamado a que se debe echar un ojo en las inversiones para ejecutar grandes proyectos, como la renovación del estadio Atanasio Girardot, sin afectar la sostenibilidad fiscal de la ciudad ni los temas de seguridad, un ítem que constantemente requiere atención.

El secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, señaló que además de los recursos destinados a las inversiones sociales, el 10,34% irá dirigido a los gastos de funcionamiento (1,2 billones de pesos), el 5,58% estará destinado a la deuda pública (673.518 millones de pesos) y el 3,28% estará dirigido a los establecimientos públicos (396.145 millones de pesos).

Hay que tener en cuenta que entre 2016 y 2026 los recursos se han triplicados, teniendo en cuenta que cuando Federico Gutiérrez llegó a la Alcaldía de Medellín por primera vez le tocó distribuir un presupuesto de 4,2 billones de pesos, mientras que cuando volvió a La Alpujarra en el 2024 ya tenía a su cargo 8,7 billones de pesos.

Uno de los factores que llevaron al incremento del presupuesto público es que las transferencias de EPM pasaron de 816.521 millones de pesos en 2016 a 2,7 billones de pesos, que es lo proyectado para el próximo año, es decir, un aumento del 237%.