Del Metrocable al Atanasio: las megaobras que Medellín impulsará con vigencias futuras

El futuro de 10 de las grandes obras de infraestructura de Medellín quedó amarrado a una bolsa de $2,82 billones aprobada por el Concejo Distrital. Con 20 votos a favor, la corporación autorizó vigencias futuras ordinarias por cerca de $1,2 billones y excepcionales por $1,62 billones para financiar diez iniciativas consideradas estratégicas para la ciudad. El concejal Juan Carlos de la Cuesta, coordinador de ponentes, destacó que el proyecto fue sometido a una revisión amplia antes de llegar a la votación definitiva. “Cumplimos la línea de tiempo”, señaló al referirse al trámite y a las diferentes etapas de análisis que tuvo la iniciativa.

La distribución de los recursos muestra una concentración clara en tres grandes apuestas: el nuevo Metrocable de San Antonio de Prado, la modernización del estadio Atanasio Girardot y las obras complementarias asociadas al Metro de la 80. A estas se suman intervenciones en educación y conectividad vial.

El proyecto con mejor “tajada”

La obra que concentra la mayor cantidad de recursos es el Metrocable de San Antonio de Prado, para el cual se aprobaron $1,38 billones en vigencias futuras. El proyecto está contemplado dentro de un horizonte que va de 2028 a 2037, de acuerdo con la estructuración presentada al Concejo. La apuesta es conectar de mejor manera a este corregimiento con el resto de Medellín y facilitar los desplazamientos hacia lugares de trabajo, instituciones educativas, servicios de salud y otras actividades cotidianas. Le puede interesar: Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo El concejal Carlos Alberto Gutiérrez resaltó el impacto que tendría la obra en una zona de alta población de la ciudad y la calificó como una apuesta de largo plazo para mejorar la movilidad. La concejala ponente Janeth Hurtado también defendió la iniciativa y destacó que los recursos aprobados permiten avanzar en una infraestructura que, según la planeación distrital, está articulada con el Plan Maestro del Metro de Medellín y con los objetivos del Plan de Desarrollo. Sin embargo, durante el debate también surgieron preguntas sobre el valor total del proyecto y las fuentes de financiación. Algunos concejales pidieron claridad sobre eventuales aportes de la Nación y de municipios vecinos como La Estrella e Itagüí, que podrían beneficiarse de la infraestructura.

Remodelación del Atanasio

El segundo proyecto que concentra más recursos es la modernización y operación del estadio Atanasio Girardot, con una autorización de $926.000 millones en vigencias futuras. Aquí el horizonte financiero se extiende hasta 2046. La subdirectora de la Agencia APP, Luisa Gutiérrez, explicó que el modelo contempla recursos públicos y privados para garantizar la construcción, la operación, el mantenimiento y la reposición de equipos e infraestructura durante el periodo de concesión.

Gutiérrez detalló que el proyecto completo demandaría alrededor de $5,2 billones durante los 20 años, sumando construcción, operación, mantenimiento y reposición del activo. El aporte distrital representaría cerca del 33% de ese modelo financiero. De los $926.000 millones autorizados en vigencias futuras, $126.000 millones corresponderían a recursos gestionados mediante el crédito, mientras que el resto se articula con el incremento de la tasa Prodeporte y otros componentes del modelo.

Recursos para el Metro de la 80

A este proyecto se le hizo una asignación de $448.830 millones, que representa aproximadamente el 15,9% de la bolsa total aprobada. Los recursos están destinados a intervenciones e intercambios viales necesarios para acompañar la construcción del corredor. Dentro de los proyectos señalados aparecen actuaciones en sectores como El Rinconcito Ecuatoriano, la carrera 70 con la avenida 80, La Mota y conexiones con la avenida Guayabal, la calle 33 y San Juan. En el debate también se pidieron mayores detalles sobre algunos intercambios, especialmente el de La Mota, y se reclamaron diseños y representaciones que permitan a la ciudadanía conocer con precisión el alcance de las obras.

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