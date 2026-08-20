Del Metrocable al Atanasio: las megaobras que Medellín impulsará con vigencias futuras

El futuro de 10 de las grandes obras de infraestructura de Medellín quedó amarrado a una bolsa de $2,82 billones aprobada por el Concejo Distrital. Con 20 votos a favor, la corporación autorizó vigencias futuras ordinarias por cerca de $1,2 billones y excepcionales por $1,62 billones para financiar diez iniciativas consideradas estratégicas para la ciudad.
El concejal Juan Carlos de la Cuesta, coordinador de ponentes, destacó que el proyecto fue sometido a una revisión amplia antes de llegar a la votación definitiva. “Cumplimos la línea de tiempo”, señaló al referirse al trámite y a las diferentes etapas de análisis que tuvo la iniciativa.