Estos son los convocados por Atlético Nacional para el duelo ante Quindío por la Copa Betplay

Atlético Nacional dio a conocer la lista de jugadores elegidos por Javier Gandolfi para el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Betplay, ante el Deportes Quindío, este miércoles.
El compromiso, que se disputará a las 8:30 de la noche, este miércoles en el Atanasio Girardot, corresponde al juego de ida por los octavos de final del torneo que integra los equipos de la A y la B.
La lista de convocados está integrada por Harlen Castillo, Luis Marquinez, Simón García, Juan José Arias, Andrés Salazar, Andrés Román, Camilo Cándido, Johan Castro, Elkin Rivero, Luis Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Rengifo, Billy Arce, Edwin Cardona, Juan Bauza, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Facundo Batista.