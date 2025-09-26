Camila, de concierto en Medellín para festejar el regreso tras 10 años de separación

Por Jaime Horacio Arango D.

*Colaboración especial Durante 10 años, entre 2013 y 2023, cada uno de los integrantes del grupo Camila: Samo, Mario y Pablo, estuvo dedicado a sus proyectos personales y profesionales, alejados de la banda que conformaron hace dos décadas. Por eso este reencuentro tuvo un poco de todo, reproches y culpas, pero también abrazos, alegría y mucha música. Puede leer: A propósito del adiós de Don Omar, ¿por qué se están retirando tantos reguetoneros? Samo, en charla con EL COLOMBIANO, cuenta que el último año ha sido un periodo de agradecimiento y emoción para la banda. Se sienten afortunados de volver a girar y reencontrarse no solo entre ellos, sino con el público. Este viernes 26 de septiembre llegan a Medellín a presentarse en La Macarena con Camila, Regresa Tour, gira con la que no solo celebran el retorno del grupo, sino que estrenan álbum.

¿Cómo ha sido este último año de trabajo tras el reencuentro de ustedes como banda ?

“Creo que lo vivimos con mucho agradecimiento, con mucha emoción. Tener la oportunidad de estar nuevamente juntos, de gira, visitando países donde vivimos momentos increíbles es maravilloso. Reencontrarnos no solo entre nosotros, sino con un público que nos ha esperado durante años, es muy lindo. Ahora que estamos de gira nos damos cuenta del gran cariño que nos tienen”.

¿Ese reencuentro entre ustedes fue difícil, hubo reproches, culpas...?

“Hubo un poco de todo, en especial porque pasaron muchos años desde la desintegración, en los que los tres vivimos momentos importantes en nuestras vidas personales y creo que eso se refleja ahora en la música, en las prioridades y en la vida. Creo que muchas cosas aparecieron en esta etapa, que definitivamente fue muy emocionante, sobre todo porque encontramos un público nuevo. En los shows hemos preguntado cuántos han ido por primera vez y la gran mayoría han levantado la mano”.

¿A qué le atribuyen ese fenómeno, esa renovación?

“Creo que los padres han ido heredando nuestra música a sus hijos y eso es maravilloso. Nos emociona muchísimo ver gente joven cantando nuestras canciones y adolescentes en los conciertos disfrutando de nuestra música. Creo que eso tiene que ver con la honestidad con la que nació este proyecto. Cuando escribimos una canción lo hacemos con ganas de compartir emociones, los artistas somos un canal de comunicación que nos permite transportar emociones y conectar con las personas, así que nos sentimos agradecidos por llegarle a gente joven en esta gira”

¿Tras este reencuentro se mantiene la esencia de Camila, ese ADN o hay grandes variaciones?

“Creo que la esencia está ahí, en el momento en el que nos subimos al escenario o entramos al estudio de grabación los tres conectamos, aunque somos distintos y tenemos a veces formas de pensar distintas nos conectamos y fluimos de una manera muy especial. Creo que tiene que ver con el compromiso y la conexión que tenemos de manera individual con la carrera, con la música, que es la esencia de Camila”.

La industria musical ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero ustedes se mantienen fieles a lo que propusieron hace 20 años...

“Es que no podríamos, como artistas, hacer algo que no nos venga del corazón. Y si lo que nos llena es hacer la música como la que hacemos, entonces lo seguiremos haciendo y compartiendo. El público cuando va a nuestros conciertos quiere escuchar Todo cambió, Mientes, Abrázame y Aléjate de mí, canciones que hemos compartido durante muchos años. Está bien que la industria cambie, pero nosotros no nos vamos a traicionar como artistas. Nos gusta sentirnos cómodos y felices con lo que hacemos, con hacer música que nos llene el alma. La esencia de lo que somos como artistas siempre va a estar ahí”.

¿Vuelven a Colombia, qué recuerdos guardan del público de Medellín?

“En general Colombia es un público muy intenso, apasionado, que canta, que disfruta los conciertos y que en cada uno de los shows que hicimos en el pasado el público se entregó muchísimo. Espero que sean conciertos donde podamos recordar esa intensidad del público y podamos pasar grandes momentos en el escenario”.

En Medellín, en los últimos años nos hemos acostumbrado a espectáculos grandes, de mucha pirotecnia y show ¿Qué nos puede adelantar de lo que trae Camila?

“Es un show en el que van a conocer un poquito más de nosotros, les vamos a contar un poco de nuestra historia, de las canciones y lo que hemos vivido. El show se estructuró para que el público pueda estar más cerca de nosotros. Es una producción más minimalista, no es tan explosiva, porque lo que queremos es conectar a través de la música, aunque siempre lo visual es importante”.

¿Se quedaron muchas canciones por fuera en el disco Regresa?