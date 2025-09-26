Camila, de concierto en Medellín para festejar el regreso tras 10 años de separación

Por Jaime Horacio Arango D.
*Colaboración especial
Durante 10 años, entre 2013 y 2023, cada uno de los integrantes del grupo Camila: Samo, Mario y Pablo, estuvo dedicado a sus proyectos personales y profesionales, alejados de la banda que conformaron hace dos décadas.
Por eso este reencuentro tuvo un poco de todo, reproches y culpas, pero también abrazos, alegría y mucha música.
Samo, en charla con EL COLOMBIANO, cuenta que el último año ha sido un periodo de agradecimiento y emoción para la banda. Se sienten afortunados de volver a girar y reencontrarse no solo entre ellos, sino con el público.
Este viernes 26 de septiembre llegan a Medellín a presentarse en La Macarena con Camila, Regresa Tour, gira con la que no solo celebran el retorno del grupo, sino que estrenan álbum.