¡Confirmado! Guns N’ Roses dará concierto en Medellín este 2025

“Bienvenidos a la jungla” es la frase que ya se ve en las calles de Medellín y Bogotá y todo por cuenta del nombre de la famosa canción de Guns N’ Roses, la banda californiana con 40 años de historia de la que se acaban de confirmar dos conciertos en el país para este año.

Los rumores han sido confirmados, una de las más grandes bandas del rock de todos tiempos que volverá por quinta ocasión a los escenarios colombianos. Se amplía la ya generosa temporada de conciertos de estadios en el país.

Axl Rose, Slash y sus amigos llegarán el 7 de octubre a Bogotá a presentarse en el Vive Claro y a Medellín el sábado 11 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot. “¡Latinoamérica, llegó! Se han añadido 13 nuevas fechas a la gira Get on the Nightrain”, escribieron los gunners en su cuenta de Instagram.

Será la segunda vez que la banda llegue a Medellín tras un show que dieron en noviembre de 2016.