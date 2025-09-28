x

Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas estructurales con las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

La entidad sostuvo que las instalaciones estaban preparadas y en óptimas condiciones para el show. Aquí los detalles.

  • Kendrick Lamar no pudo presentarse anoche en Bogotá. foto tomada de X (@kendricklamar)
    Kendrick Lamar no pudo presentarse anoche en Bogotá. foto tomada de X (@kendricklamar)
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 13 minutos
bookmark

El Vive Claro publicó este domingo 28 de septiembre un comunicado sobre la sorpresiva cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar. De acuerdo con la entidad, el incidente no obedece a problemas estructurales del escenario.

Vive Claro dijo que no pudo realizarse debido a un inconveniente documental que impidió al IDIGER completar a tiempo el proceso de aprobación requerido para este tipo de espectáculos, cuyos plazos son particularmente ajustados según la normativa vigente.

Se lee que el escenario aseguró que cumplía con todas las medidas de seguridad, los protocolos exigidos y los estándares internacionales correspondientes. Asimismo, señaló que los asistentes recibirán el reembolso de sus entradas a través de Ticketmaster, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos por la plataforma.

Quién es Kendrick Lamar

Lamar inició su carrera en 2003 bajo el seudónimo de K.Dot. Fue en 2011 que lanzó Section.80, su primer álbum con el que ya fue reconocido con su nombre real.

El artista ha ganado 17 premios Grammy, el Pulitzer de Música –es el único rapero en la historia en haber recibido este premio– y ha sido nominado a los Óscar. En sus letras aborda temas como la identidad, el racismo y la justicia social.

La música de Kendrick Lamar es famosa por su profundidad lírica, su crítica social y su habilidad para fusionar géneros como el rap, el jazz y el funk.

Sus letras abordan temas como la identidad afroamericana, la injusticia racial y las luchas personales, lo que lo convierte en una voz poderosa y relevante en la cultura contemporánea.

Entérese: Luego de filas de más de 5 horas, cancelaron concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, ¿qué se sabe?

