Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas estructurales con las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

El Vive Claro publicó este domingo 28 de septiembre un comunicado sobre la sorpresiva cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar. De acuerdo con la entidad, el incidente no obedece a problemas estructurales del escenario.

Vive Claro dijo que no pudo realizarse debido a un inconveniente documental que impidió al IDIGER completar a tiempo el proceso de aprobación requerido para este tipo de espectáculos, cuyos plazos son particularmente ajustados según la normativa vigente.

Se lee que el escenario aseguró que cumplía con todas las medidas de seguridad, los protocolos exigidos y los estándares internacionales correspondientes. Asimismo, señaló que los asistentes recibirán el reembolso de sus entradas a través de Ticketmaster, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos por la plataforma.