Concierto de Dua Lipa en Bogotá: rutas de TransMilenio, setlist, cierres viales y todo lo que debe saber

Después de tres años de su primera visita a Colombia, este viernes Dua Lipa vuelve a subirse a un escenario bogotano. Esta vez lo hará en el estadio El Campín como parte de su Radical Optimism Tour, una gira con la que ha recorrido Australia, Europa y Estados Unidos, y en la que Colombia se convierte en su penúltima parada en Latinoamérica. En contexto: Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica La visita de la superestrella del pop ha despertado gran expectativa, especialmente por la tradición que ha mantenido durante esta gira: interpretar una canción representativa del país que visita. Los fans colombianos esperan descubrir cuál será el tema nacional que sonará esta noche. Para este evento, Bogotá se ha preparado para recibir a la artista y a miles de fanáticos con un plan especial de movilidad.

¿Cómo funcionará TransMilenio durante el concierto de Dua Lipa?

TransMilenio anunció una operación reforzada que habilita las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con 13 servicios troncales en sus horarios habituales, además de rutas directas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

La operación se ajustará según la demanda para garantizar una evacuación continua al finalizar el concierto. Eso sí, los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario.

Horarios para el concierto

Las puertas del estadio El Campín abrirán a las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso escalonado de los asistentes.

Dua Lipa durante su concierto en Nueva York. FOTO: APF

Aunque la presentación oficial de Dua Lipa está prevista para las 9:00 p. m., la Alcaldía proyecta actividad en el escenario desde las 7:00 p. m., por lo que las autoridades recomiendan llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones.

¿Qué restricciones y recomendaciones habrá para el Radical Optimism Tour?

La organizadora del evento, Páramo, también compartió una serie de recomendaciones y restricciones para los asistentes. Entre lo permitido se encuentran objetos básicos como celulares, powerbanks, bloqueador solar, gafas de sol, impermeables, maquillaje sin espejos ni elementos cortopunzantes, así como maletas o carteras de máximo 30×30×15 cm –preferiblemente transparentes– y bolsos pequeños tipo ziploc o canguros de 11×16 cm.

Por el contrario, está prohibido el ingreso de armas, cadenas u objetos cortopunzantes; cigarrillos, encendedores, vapes; drogas, alcohol o alimentos; sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras profesionales, selfie sticks, bengalas, láseres, drones, morrales grandes, prendas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles y cinturones con chapas grandes.

¿Qué canciones va a cantar Dua Lipa en Colombia?

Aunque el repertorio puede presentar variaciones, este ha sido el modelo base que ha seguido durante su gira. Incluye un momento sorpresa, en el que suele interpretar una canción del país anfitrión.

Setlist

Acto I

- Training Season - End of an Era - Break My Heart - One Kiss

Acto II

- Whatcha Doing - Levitating - These Walls - Canción sorpresa - Maria Conozca: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

Acto III

- Physical - Electricity - Hallucinate - Illusion

Acto IV

- Falling Forever - Happy for You - Love Again - Anything for Love - Be the One

Encore

- New Rules - Dance the Night (versión corta) - Don’t Start Now - Houdini

Expectativa por su visita