x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Concierto de Guns N’ Roses sí se hará en el Vive Claro: organizadores ya habrían cumplido con requisitos

El Idiger habría dado el aval para el espectáculo que se llevará a cabo el próximo martes, 7 de octubre. ¿Qué se sabe del concierto?

  • La banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará en Bogotá y Medellín el 7 y 11 de octubre, respectivamente. FOTO: Colprensa
    La banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará en Bogotá y Medellín el 7 y 11 de octubre, respectivamente. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Bogotá no se quedará sin rockear este martes, 7 de octubre, con la icónica banda estadounidense Guns N’ Roses, luego de que los organizadores del concierto cumplieran con todos los requisitos de las autoridades locales para la realización del espectáculo en el escenario Vive Claro.

En contexto: ¿Qué va a pasar con el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá? Distrito aún no aprueba el concierto en Vive Claro

Y es que, tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar, que se iba a presentar en el mismo escenario el pasado 27 de septiembre, las alertas se encendieron para los eventos venideros, entre ellos el de la banda de Axl Rose.

La incertidumbre aumentó tras conocerse que, precisamente, los organizadores del evento aún no tenían el aval para dicho espectáculo para el que ya están vendidas unas 40 mil boletas.

Los permisos que faltaban los otorga el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la autoridad encargada de revisar la documentación técnica y de seguridad y que finalmente habría dado su aval para el regreso de la banda de rock a la capital.

Fuentes del Vive Claro le aseguraron al periódico El Tiempo que los documentos ya están al día y que cuentan con el permiso de todas las autoridades. “De la misma manera, aseguraron que esperan que el número de la resolución salga en las próximas horas”, informó el medio.

De acuerdo con W Radio, el aval habría sido confirmado en la noche de este viernes, 3 de octubre, por el Idiger y los Bomberos.

Así las cosas, el primero de los dos conciertos de Guns N’ Roses en Colombia –también se presentarán en Medellín el sábado 11 de octubre– se realizará en los próximos días en la capital en un escenario que, sin embargo, sigue generando polémica.

El escenario Vive Claro, operado por la empresa Ocesa Colombia, está ubicado en un lote de la Gobernación de Cundinamarca sobre la calle 26 en Bogotá y, desde su apertura, ha enfrentado cuestionamientos por la disposición de las graderías, el ruido y los posibles impactos ambientales en el sector.

En ese escenario ya se presentó Green Day el pasado 24 de agosto y están programados, además de Guns N’ Roses, las actuaciones de Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (23 de octubre), Shakira (1 de noviembre) y Blessd (22 de noviembre).

Además: Green Day vuelve a Colombia: precios, fecha y cómo conseguir boletas antes de que se agoten

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida