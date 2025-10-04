Concierto de Guns N’ Roses sí se hará en el Vive Claro: organizadores ya habrían cumplido con requisitos

Bogotá no se quedará sin rockear este martes, 7 de octubre, con la icónica banda estadounidense Guns N’ Roses, luego de que los organizadores del concierto cumplieran con todos los requisitos de las autoridades locales para la realización del espectáculo en el escenario Vive Claro.

En contexto: ¿Qué va a pasar con el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá? Distrito aún no aprueba el concierto en Vive Claro

Y es que, tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar, que se iba a presentar en el mismo escenario el pasado 27 de septiembre, las alertas se encendieron para los eventos venideros, entre ellos el de la banda de Axl Rose.

La incertidumbre aumentó tras conocerse que, precisamente, los organizadores del evento aún no tenían el aval para dicho espectáculo para el que ya están vendidas unas 40 mil boletas.

Los permisos que faltaban los otorga el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la autoridad encargada de revisar la documentación técnica y de seguridad y que finalmente habría dado su aval para el regreso de la banda de rock a la capital.