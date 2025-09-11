x

Kapo cantará gratis este jueves en Medellín ¡Le contamos!

El cantante se presentará desde el balcón del restaurante Belisario en Provenza.

  • El concierto gratuito de Kapo será este jueves a las 6:00 p.m. en el restaurante Belisario, en Provenza, El Poblado (Cra. 35 #7-114). Foto Esneyder Gutiérrez.
    El concierto gratuito de Kapo será este jueves a las 6:00 p.m. en el restaurante Belisario, en Provenza, El Poblado (Cra. 35 #7-114). Foto Esneyder Gutiérrez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 28 minutos
bookmark

Kapo, el hombre que conquistó el mainstream a punta de afrobeat se presenta gratis esta noche en Medellín. El cantante nacido en Zaragoza (Antioquia), pero criado en El Cabuyal (Valle), cantará desde el balcón del restaurante Belisario, en pleno corazón de Provenza, a las 6:00 p.m.

Le puede interesar: Melancolía punk rescata la memoria del fotógrafo Albeiro Lopera

Juan David Loaiza Sepúlveda, como es su nombre de pila, viene cosechando éxitos desde hace poco más de un año, cuando lanzó su canción Ohnana, una canción que grabó en un viaje a Jamaica, y que finalmente le cambió la vida.

Kapo llevaba casi 15 años haciendo música, intentando pegar y consolidar su carrera, y lo logró con Ohnana. Una semana antes de que saliera la canción cantó en una discoteca donde nadie sabía quién era, después de la publicación de la canción empezaron a pedirle fotos en la calle y empezó a escuchar su música por todas partes.

Ohnana le marcó el camino, a partir de ahí empezó a desarrollar su estilo, aferrado al afrobeat, con letras nada vulgares y hasta inventándose palabras para nombrar las canciones intentando expresar lo que quería hacer sentir.

Después de Ohnana tuvo una seguidilla de sencillos bastante éxitosos: Uwaie, Aloh Aloh, Alma, Ily con Mike Tower e Imaginate con Danny Ocean, que terminaron en su segundo álbum, titulado Por si alguien nos escucha y publicado el pasado 3 de julio. El trabajo incluye colaboraciones con Yandel, Feid, Rels B, Manuel Turizo, Ryan Castro y Lion Fiah.

Para saber más: Hamilton se proclama como el Afrorockstar con su nuevo disco

Un poco de todo eso estará cantando esta noche en Provenza. La dinámica es igual a la que hizo Karol G cuando lanzó su tema Provenza. El balcón de Belisario será el escenario y el público estará en la calle.

El concierto servirá de espacio para presentar este nuevo disco de Kapo, y todo lo bueno que le ha pasado en este último año de carrera.

