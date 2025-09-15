Prográmese esta semana al ritmo de MedeJazz, la banda sonora de la Fiesta del Libro ¡Esto es lo que hay!

El jazz es la banda sonora de Medellín durante el mes de septiembre, pues la programación de música y clases maestras del Festival Internacional de Jazz y Músicas del Mundo, Medejazz se intercala con la de la Fiesta del libro y hacen que la cultura se extienda por toda la ciudad. Le puede interesar: Francisco Zumaqué, el creador del jazz colombiano que estará en Medellín Este año el festival, que empezó el pasado 6 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 20, trajo invitados de Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Camerún, Malí y Colombia. Quedan seis conciertos por disfrutar y todos son con entrada gratuita en la Tarima Sura de la Fiesta del libro y la cultura en el Jardín Botánico.

Programación conciertos

Alma Nerga (Colombia): Martes 16 de septiembre a las 6:30 pm. Octeto para el fin de los tiempos (Colombia): Miércoles 17 de septiembre a las 6:30 pm. Tapetusa (Colombia): Jueves 18 de septiembre a las 6:30 pm. Gamaliel (Colombia): Jueves 18 de septiembre a las 8:00 pm. Maestrío con Emilio Morales (Colombia y Cuba): Sábado 20 de septiembre a las 6:30 pm. Francisco Zumaqué (Colombia): Sábado 20 de septiembre a las 8:00 pm.

Clase maestra de jazz colombiano