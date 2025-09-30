Miguel Bosé vuelve a Medellín después de 9 años; así están los precios de la boletería

Tras su exitoso paso por el Festival Coordillera en Bogotá, Miguel Bosé quedó con más ganas de Colombia. El artista español resaltó la energía de ese concierto en la capital y el gusto que sentía al compartir de nuevo con los colombianos. Puede leer: ¡Páramo habló! Esta fue su explicación, ofreció disculpas y detalló cómo tramitar la devolución por cancelación del concierto de Kendrick Lamar “Tuve que anclarme a las tablas del escenario porque la energía de una armada de 50.000 personas me tiraba pa’trás. Era un empuje tangible, físico, como hacía tiempo no sentía (...) Gracias Bogotá, gracias Colombia. Nos volvemos a ver en marzo 2026!!!! Todo mi amor!!!”, escribió el artista en sus redes sociales. Y ahora, tras ese exitoso concierto anunció que volverá al país con su gira Importante Tour y que regresará a Medellín tras 9 años de ausencia.

¿Cuándo será el concierto de Miguel Bosé en Medellín?

El espectáculo está programado para el próximo 14 de marzo de 2026 en el Centro de eventos La Macarena. La preventa de boletería estará disponible a partir de este martes 30 de septiembre a través de TaquillaLive. Y es que la última vez que Bosé estuvo en Medellín fue en 2017 cuando incluyó a la ciudad en su gira Estaré. Su presentación en el Festival Coordillera fue apenas un abrebocas de lo que será su espectáculo completo en Medellín, una puesta en escena de alto nivel que promete ser “íntima, intensa y profundamente conmovedora”, describen desde la organización. Se sabe que en esta gira el repertorio de Bosé está anclado a sus grandes éxitos, canciones como Amante Bandido, Si Tú No Vuelves, Aire Soy, Amiga y muchos más, himnos del pop que han trascendido generaciones.

¿Cuánto cuestan las boletas para ver a Miguel Bosé en Medellín en 2026?