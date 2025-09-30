Miguel Bosé vuelve a Medellín después de 9 años; así están los precios de la boletería

Tras su exitoso paso por el Festival Coordillera en Bogotá, Miguel Bosé quedó con más ganas de Colombia. El artista español resaltó la energía de ese concierto en la capital y el gusto que sentía al compartir de nuevo con los colombianos.
“Tuve que anclarme a las tablas del escenario porque la energía de una armada de 50.000 personas me tiraba pa’trás. Era un empuje tangible, físico, como hacía tiempo no sentía (...) Gracias Bogotá, gracias Colombia. Nos volvemos a ver en marzo 2026!!!! Todo mi amor!!!”, escribió el artista en sus redes sociales.
Y ahora, tras ese exitoso concierto anunció que volverá al país con su gira Importante Tour y que regresará a Medellín tras 9 años de ausencia.