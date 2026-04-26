Ryan Castro se “gradúa” en El Atanasio: espectáculo sin precedentes con 5 horas de show y 18 invitados

El show de Ryan Castro en el Atanasio Girardot de Medellín fue, sin exagerar, un espectáculo que será difícil de igualar. Escenario, puesta en escena, bailarines, luces, sonido e invitados de lujo —tantos que por momentos era imposible llevar la cuenta— se combinaron para convertir la noche del 25 de abril de 2026 en una de esas que quedan en la memoria colectiva de los espectáculos musicales más destacados de la ciudad.
Aquel joven que hace poco más de una década se ganaba la vida cantando en buses logró lo impensable: conquistar, y con creces, el Atanasio ante cerca de 48.000 personas.
Desde el inicio, todo fue desbordante. La palabra “espectacular” aparece una y otra vez, casi como un recurso inevitable ante la falta de adjetivos suficientes. Y no es gratuito: incluso frente a otros grandes shows de artistas locales en el Atanasio —como los de J Balvin, Feid o Blessd—, el de Ryan se sintió como el más grande hasta ahora. La vara quedó alta.
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