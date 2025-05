Santiago Cruz anuncia concierto en Medellín en este 2025

“¡Gracias por caminar conmigo estos 15 años, vamos a celebrar!”, dice Santiago Cruz sobre este espectáculo que recordará las canciones, con nuevos arreglos, del disco que le cambió la vida.

“Ese disco me confirmó que no estaba loco haciendo este tipo de música a pesar de que lo que dominaba la escena musical colombiana era en aquel momento el fenómeno del tropipop y también estaba empezando a surgir lo urbano y yo seguía en mi carril. Este disco me confirmó que no estaba loco y que mi idea de la música había alguien que la compartía”, nos dijo.

Por eso es tan significativo que este disco cumpla 15 años y por eso hay que celebrar.

En Medellín estará el 13 de diciembre de este año en el Teatro Metropolitano. Las boletas van desde $260.000 hasta $146.000 y se consiguen en Allticketscol.com