Miles de luces, pantallas gigantes, juegos pirotécnicos y grandes invitados: Silvestre Dangond listo para su concierto en el Atanasio

Es innegable que lo que ha pasado con Silvestre Dangond este año ha sobrepasado cualquier predicción y proyección, incluso para el mismo artista. Estadios llenos por todo el país, una caravana y tres conciertos llenos en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, shows exitosos en España, Italia e Inglaterra, nominación a los Latin Grammy y más.
Todo gracias a El último baile, el disco que lo trajo de regreso a él y a su acordeonero de siempre: Juancho de la Espriella. Un fenómeno musical de masas, digno de cualquier estudio o análisis sociológico, pero más allá de eso, la reiteración de un artista que no tiene techo y que ha llevado al género vallenato a otro nivel.