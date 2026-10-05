Conciertos en el Atanasio: el costo que pagan Nacional y Medellín cuando el fútbol pierde su casa

El estadio Atanasio Girardot es la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín, pero también se ha convertido en uno de los principales escenarios de Medellín para la realización de conciertos y espectáculos multitudinarios. Esa doble función, que permite albergar eventos culturales de gran convocatoria, ha generado dificultades para la programación del fútbol profesional colombiano, especialmente cuando los montajes coinciden con partidos oficiales.
Desde 2024, la discusión ha ganado relevancia. Sin embargo, es durante 2025 y este 2026 cuando aparecen varios de los casos más claros de afectación para los dos equipos antioqueños: encuentros aplazados, partidos que deben trasladarse a otros estadios, cambios en la logística para los abonados y una reducción del aforo disponible para los hinchas.