¿Qué pasará con los shows programados del rapero D4vd tras el cadáver de una joven hallado en su Tesla?

Cuando se confirmó esta semana que el cadáver descompuesto hallado en el Tesla del reconocido rapero estadounidense D4vd pertenece a una joven de 15 años, los comentarios sobre las cancelaciones de sus conciertos comenzaron a esparcirse por las redes sociales (incluyendo su participación en el Esteréo Picnic 2026). Por ahora –según pudo confirmar EL COLOMBIANO, por ejemplo, con el festival Estéreo Picnic– que el artista no se vaya a presentar es solo un rumor y ni su equipo de trabajo ni el rapero, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke, han dado declaraciones sobre el futuro de sus espectáculos.

El artista actualmente se encuentra en una gira por Estados Unidos, cuya próxima parada será este fin de semana en San Francisco y Los Ángeles (viernes y sábado, respectivamente). Tras la noticia del hallazgo del cádaver de la joven Celeste Rivas, ni D4vd ni su manager se han pronunciado, y tampoco se ha anunciado la cancelación de sus shows por parte de organizadores de festivales alrededor del mundo. La revista Rolling Stone precisó que incluso, en el momento, no se han realizado arrestos ni se ha identificado a ningún sospechoso “en este desgarrador y enrevesado caso”, escribieron. Puede leer: Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa Se sabe que el rapero estaba de gira cuando se descubrió el cuerpo, y un representante dijo que estaba “cooperando” con las autoridades, según detalló la revista. Y hasta ahora, D4vd no ha sido acusado de ningún delito.

Lo que se sabe del caso