Estos son los conciertos y eventos imperdibles para cerrar el año en Bogotá

La cartelera musical de Bogotá para el cierre de 2025 llega cargada de conciertos en los principales escenarios de la ciudad, con artistas de diversos géneros y formatos. El calendario reúne propuestas nacionales e internacionales en recintos como el Movistar Arena, el Vive Claro Arena, el estadio El Campín y el Coliseo Medplus. En el Movistar Arena, la programación inicia con Beéle, que tendrá varias presentaciones entre el 14 y el 17 de noviembre y retomará actividades el 26 y 27 del mismo mes. Las entradas para estas fechas se encuentran entre $175.600 y $328.900. Puede leer: Ya hizo ‘sold out’ en el Movistar Arena; ¿quién es Beéle y a qué se debe su éxito?

Fans en el Movistar Arena de la capital. FOTO: Colprensa.