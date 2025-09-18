“No somos paramilitares”: la polémica declaración del Clan del Golfo al concluir primera ronda de negociación en Catar

Este jueves concluyó el primer ciclo de negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el autoproclamado Ejército Gaitanista de Colombia o EGC, conocido como Clan del Golfo.

En el encuentro, llevado a cabo en Doha, en Catar, se presentó públicamente la primera declaración del que denominaron un “proceso para la Desmovilización y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”. Entre los puntos que se definieron entre el Gobierno y esta organización criminal es que el Clan del Golfo se compromete a respetar el desarrollo del proceso electoral, a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersona AICMA y a promover el respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, se solicitó a la Fiscalía crear un mecanismo especial para priorizar los casos de denuncias hechas por víctimas civiles y de la Fuerza Pública sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de integrantes de este grupo criminal. En el ámbito territorial, se acordó implementar acciones piloto en Mutatá, Antioquia y en los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en Chocó.

Además, se establecerá un piloto de sustitución de cultivos en los cinco municipios priorizados para la construcción de confianza, sumado al acompañamiento a través del Ministerio de Justicia y la presencia de autoridades competentes. En otro de los puntos, el grupo armado se compromete a realizar un censo de los niños y adolescentes reclutados para realizar el restablecimiento de sus derechos. En el documento firmado por los participantes en estos diálogos, se conoció la solicitud que se hizo al Gobierno de Catar, a las Naciones Unidas y a la Iglesia para realizar un seguimiento y verificación del cumplimiento de los primeros acuerdos pactados. Por su parte, el Clan del Golfo rechazó ser caracterizado como un grupo paramilitar o neo-paramilitar, señalando que su clasificación jurídica se determinará de acuerdo con los mecanismos de justicia transicional. “Con el respaldo del gobierno de Qatar, los grupos de trabajo han acordado realizar consultas y actividades pedagógicas. Asimismo, se han comprometido a establecer una nueva fecha para proseguir las conversaciones en este país”, señalan en el pronunciamiento firmado por el delegado del Gobierno, Álvaro Jiménez, y por el Clan del Golfo, Luis Armando Pérez.