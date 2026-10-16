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Colegios de Medellín podrán ganar premios por ahorrar agua: así pueden participar

La Secretaría de Educación de Medellín lanzó ¡Ahorra Sí!, un concurso en el que los colegios públicos aprenderán sobre el fenómeno de El Niño, asumirán compromisos ambientales y harán videos para promover el ahorro de agua.

  • Imagen ilustrativa de estudiante de colegio con agua potable. Foto: cortesía.
    Imagen ilustrativa de estudiante de colegio con agua potable. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 19 minutos
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Los colegios públicos de Medellín ahora tienen el reto de demostrar cuánto pueden hacer por el cuidado del agua y el colegio que más logre cumplirlo podrá ganar un gran premio.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, lanzó ¡Ahorra Sí!, un concurso que se desarrollará entre octubre de este año y marzo de 2027, en el contexto del fenómeno de El Niño.

La institución ganadora será sede del Blue Fest, una jornada con música, juegos, artistas, comida y actividades pedagógicas alrededor del agua, la vida y el planeta.

La iniciativa hace parte de la estrategia Colegios Verdes. Según la Alcaldía, “el fenómeno de El Niño nos pone un reto como ciudad: cuidar el agua, ahorrar energía y proteger la biodiversidad”, y lo que se hace desde los colegios también cuenta para cuidar a Medellín.

Entérese: El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

Cómo participar

Cada colegio debe inscribirse y conformar su equipo ¡Ahorra Sí!, con estudiantes del gobierno escolar, líderes ambientales y otros integrantes de la comunidad educativa. Los equipos se registran en una aplicación del concurso, donde consultan sus misiones, suben las evidencias, revisan sus puntos y avances, y ven el ranking.

Jorge Ríos, subsecretario de Prestación del Servicio Educativo, explicó que la iniciativa tiene tres fases. La primera es aprender sobre el fenómeno de El Niño y comprender de qué se trata. La segunda, comprometerse con las acciones que demandará “en nuestra casa, en nuestro colegio y en nuestra ciudad”. La tercera, movilizar.

Los tres retos

En la plataforma, según la Alcaldía, los colegios enfrentarán tres retos:

Despierta tu radar natural: entender qué es El Niño, cómo afecta el agua y el clima, y qué tiene que ver con Medellín. Los equipos deben demostrar estas actividades pedagógicas con contenido para redes sociales.

Deja tu huella verde: cada institución crea cinco compromisos para cuidar el agua, usar mejor la energía, proteger la biodiversidad y evitar residuos. Con ellos arma un manifiesto ambiental que debe quedar visible en el colegio, y publica evidencias en su red social.

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Que se riegue el mensaje: un video de máximo 30 segundos, con la canción ¡Ahorra Sí!, que muestre de manera divertida cómo cuidar el agua. Pueden participar estudiantes, docentes y familias.

Las evidencias de cada reto deben registrarse en las plataformas del concurso. A través de este enlace se puede acceder.

¿Cómo está El Niño?

El fenómeno de El Niño se declaró oficialmente en el país este mes de octubre, y se espera que de diciembre a marzo entre en su temporada de mayor intensidad. Aunque Antioquia está en su segunda temporada de lluvias, entre septiembre y noviembre, El Niño ha logrado reducirlas.

Según el Siata, las lluvias de julio, agosto y septiembre estuvieron muy por debajo de lo esperado y septiembre quedó por debajo del 70 % de la climatología. Los modelos globales indican que octubre y noviembre también estarán por debajo de lo normal.

Lea más: Innovadora iniciativa contra el fenómeno de El Niño: en Medellín lavan zonas públicas y riegan jardines con agua recogida no potable

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden integrar los equipos de participación de ¡Ahorra Sí!?
Cada equipo escolar debe estar conformado por integrantes del gobierno escolar (personeros, contralores estudiantiles), líderes de los comités ambientales, docentes, directivos y familias del establecimiento educativo.
¿En qué consiste el premio ‘Blue Fest’ para el colegio ganador?
Es una jornada de celebración e integración comunitaria financiada por la administración distrital que incluye conciertos de música en vivo, comparsas, actividades lúdicas, zonas gastronómicas y talleres sobre el cuidado de la biodiversidad.
¿Cómo influye el fenómeno de El Niño en las lluvias de Medellín para este semestre?
Aunque la región andina está en temporada invernal, El Niño reduce la intensidad de las precipitaciones. Según el Siata, los meses de octubre y noviembre de 2026 registrarán volúmenes de lluvia por debajo de la media histórica, lo que exige ahorro preventivo de agua y energía.
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