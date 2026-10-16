Colegios de Medellín podrán ganar premios por ahorrar agua: así pueden participar

Los colegios públicos de Medellín ahora tienen el reto de demostrar cuánto pueden hacer por el cuidado del agua y el colegio que más logre cumplirlo podrá ganar un gran premio.
La Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, lanzó ¡Ahorra Sí!, un concurso que se desarrollará entre octubre de este año y marzo de 2027, en el contexto del fenómeno de El Niño.
La institución ganadora será sede del Blue Fest, una jornada con música, juegos, artistas, comida y actividades pedagógicas alrededor del agua, la vida y el planeta.
La iniciativa hace parte de la estrategia Colegios Verdes. Según la Alcaldía, “el fenómeno de El Niño nos pone un reto como ciudad: cuidar el agua, ahorrar energía y proteger la biodiversidad”, y lo que se hace desde los colegios también cuenta para cuidar a Medellín.
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