Él es Darío Rada, el aficionado a los carros que está buscando el auto antiguo más bello de Colombia

Durante doce días, un grupo de expertos tendrá la tarea de responder cuál es el auto antiguo más bello de Colombia. Lo hará observando con ojo crítico los cuarenta vehículos que, desde el próximo martes hasta el 5 de septiembre, participarán en el Gran Concurso Nacional del Auto Antiguo, el primer certamen nacional que premiará al ganador según el subjetivo valor de la belleza.
El creador del evento es Darío Rada, periodista de profesión, pero aficionado a los autos por vocación. Hijo de un matrimonio de seis hijos, el comunicador social asegura que su pasión por los carros viene de casa: su padre era camionero, así que desde muy pequeño aprendió a manejar y a “contemplar” esas cuatro ruedas.
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Rada recuerda que su primer vehículo fue, en realidad, una motocicleta que pudo comprar con el préstamo que le hicieron en su primer trabajo, que fue de mensajero. Después compró su primer carro, un modelo 1978, y desde entonces, con mucha modestia, hace la cuenta de que ha tenido 91 vehículos.
El periodismo vino después. Tras presentarse a una tecnología en alimentos en la Universidad de Antioquia y no pasar, decidió estudiar Comunicación Social - Periodismo, guiado por su gusto por la radio y por la otra pasión que desde siempre ha tenido: hacer amigos.
Ya como periodista, Darío pasó por medios locales y nacionales, entre ellos RCN y Caracol, informando sobre todo tipo de asuntos, desde económicos hasta culturales. Solo fue hasta 2003 cuando tomó la decisión de dejar el mundo noticioso y dedicarse a esa pasión a la que se subió desde la juventud: los carros.