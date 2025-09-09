¿Mil millones por cada cupo? MinHacienda suspende concurso de notarios por presuntas irregularidades

En la tarde del lunes, la Procuraduría General de la Nación solicitó a Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro, evaluar la posibilidad de suspender el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios que ingresarán a la carrera. Lea también: Petro le aceptó la renuncia del ministro de las TIC, Julián Molina ¿La razón? Según advertencias de la entidad y del propio presidente Petro, habría personas que estarían comprando cupos por medio de millonarios sobornos. En la tarde del martes, el concurso fue oficialmente suspendido.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, emitió un comunicado sobre la decisión: “Teniendo en cuenta que a Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual No. 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”. Lea más: Chats del propio Miguel Quintero mostrarían posibles bienes en manos de testaferros, lujos e influencia ilegal en contratación Desde el ministerio también informaron que evaluarán las consecuencias de suspender el concurso. El informe técnico al respecto será presentado ante la Procuraduría.

Comunicación de Procuraduría. Crédito: Procuraduría.

La suspensión del concurso coincide con una publicación del presidente Petro en su cuenta de X, donde habló de las presuntas irregularidades que estarían permeando el proceso. Según el mandatario, se estarían presentando sobornos de hasta mil millones de pesos para conseguir un cupo en una notaría. “Cobran mil millones por cupo y son 700. Y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción”, aseguró Petro.