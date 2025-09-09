¿Mil millones por cada cupo? MinHacienda suspende concurso de notarios por presuntas irregularidades

En la tarde del lunes, la Procuraduría General de la Nación solicitó a Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro, evaluar la posibilidad de suspender el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios que ingresarán a la carrera.
¿La razón? Según advertencias de la entidad y del propio presidente Petro, habría personas que estarían comprando cupos por medio de millonarios sobornos. En la tarde del martes, el concurso fue oficialmente suspendido.