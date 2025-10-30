17 años de cárcel para hombre que violó a una menor de edad en La Estrella, Antioquia, hace 5 años

A 17 años de cárcel fue condenado Miguel Ángel Marín Trujillo, quien fue encontrado culpable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y suministro a menor. Los hechos investigados ocurrieron en el sector La Tablaza de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2020, cuando una joven de 16 años fue interceptada por el hoy sentenciado, quien la amenazó con un cuchillo y la condujo hasta un matorral donde la abusó. Entérese: ¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales Según la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, la adolescente estuvo retenida durante cuatro horas, tiempo en el que también fue amenazada y obligada consumir estupefacientes como cocaína.

Marín Trujillo fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional gracias a la información entregada por varios menores que pasaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, a pesar de haber sido capturado en flagrancia, el hombre estaba libre por vencimiento de términos, pero tras la condena de primera instancia se ordenó de nuevo su captura.

El 24% de llamadas al 123 por violencias sexuales contra menores de edad en Medellín es por hechos en transporte y espacio público

El pasado mes de junio, la Alcaldía de Medellín dio a conocer una cifra alarmante respecto a las vulneraciones que siguen presentándose a los derechos de niñas, niños y adolescentes: el 24% de las llamadas que se hacen al 123 en la ciudad por violencias sexuales contra menores de edad es por hechos ocurridos en escenarios como el transporte y el espacio público. Según los datos del Distrito, entre junio de 2024 y junio de 2025, se registraron 690 llamadas al 123 por casos de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. De ellos, el 43% se originaron en el hogar, mientras que el 24% de las agresiones se reportaron como ocurridas en transporte público y espacio público.

Es una situación urgente que requiere medidas articuladas con distintos sectores. De acuerdo con los datos oficiales, las violencias sexuales que están sufriendo los menores de edad con mayor frecuencia en espacios públicos son el acoso sexual, el abuso con intimidación, la explotación sexual comercial (Escnna), tocamientos y acceso carnal violento. Las víctimas más comunes son menores de edad entre los 10 y los 15 años, especialmente las mujeres.



