17 años de cárcel para hombre que violó a una menor de edad en La Estrella, Antioquia, hace 5 años

A 17 años de cárcel fue condenado Miguel Ángel Marín Trujillo, quien fue encontrado culpable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y suministro a menor.
Los hechos investigados ocurrieron en el sector La Tablaza de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2020, cuando una joven de 16 años fue interceptada por el hoy sentenciado, quien la amenazó con un cuchillo y la condujo hasta un matorral donde la abusó.
Según la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, la adolescente estuvo retenida durante cuatro horas, tiempo en el que también fue amenazada y obligada consumir estupefacientes como cocaína.