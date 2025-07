Hubo dos hechos concretos que la jueza valoró para dar el sentido condenatorio. Los ofrecimientos a Juan Guillermo Monsalve para mejorar sus garantías dentro de la cárcel, un “delito” que no concretó su objetivo porque Monsalve nunca testificó a favor de Uribe. Y también que Monsalve le pidió al abogado Diego Cadena que le ayudaran con un concepto de su sentencia por delitos comunes ante la Corte Suprema, a lo que una vez enterado, Uribe respondió: “proceda doctor Diego”. La defensa del expresidente argumentó que la instrucción de Uribe, que quedó grabada, fue de que todo se hiciera conforme a la ley y que a Monsalve le pidieron que siempre dijera únicamente la verdad.

La jueza hizo un resumen de la historia del caso, que es particular. A Uribe no lo condenaron por ninguno de los crímenes que su contradictores le endilgan, sino que se reclamó su culpabilidad por una controversia de testigos condenados, dichos, retractaciones, espionaje y testimonios, en muchos casos, cuestionables. Para citar dos ejemplos icónicos, Juan Guillermo Monsalve, el testigo más importante contra Uribe, fue condenado a más de cuarenta años de prisión por secuestro y extorsión. Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar al que Diego Cadena, abogado de Uribe, le pagó al menos seis millones de pesos en efectivo, fue condenado por el asesinato a un gobernador indígena en Caldas.

El caso está indudablemente atravesado por la coyuntura política. En los últimos días, Uribe se refirió a su contraparte más directa, el senador Iván Cepeda, con una secuencia de adjetivos que no se le había visto en todo el juicio: “Iván Cepeda sin límites, el Perfecto Camarada de la Farc”, fue el titular de un hilo de trinos en donde lo acusó junto a su familia directamente de estar aliado con la extinta guerrilla.

EL COLOMBIANO estuvo allí hace siete años. La rueda de prensa fue en el piso 12 del antiguo edificio de Avianca en el centro de Bogotá. Cepeda y Villalba estaban felices en modo de celebración y rápidamente entregaron la noticia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema había decidido archivar la investigación en su contra por la denuncia de Uribe y, en cambio, ordenaba inmediatamente una investigación contra el propio expresidente por los delitos de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Hasta entonces, el nombre de Diego Cadena no se conocía. Se hizo célebre por las primeras columnas sobre el caso del periodista Daniel Coronell.

Cepeda hizo varios debates de control político contra Uribe por supuestas relaciones con paramilitares en el Congreso. Eso sucedió en 2012 y 2013 en el origen de la historia, pero antes había publicado por lo menos dos libros sobre las haciendas de Uribe en Córdoba y Antioquia, en donde conectaba las propiedades con el nacimiento de grupos de las AUC. Eso no está probado en la justicia y tampoco está probado tras las conclusiones de la juez Heredia, que se limitó a los delitos de soborno en actuación penal, soborno simple y fraude procesal.

Tras la rueda de prensa de 2018, la Corte empezó a afianzar sus pruebas y a ejercer algunas actividades de investigación. Así llegó a las cuestionadas interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe en el marco de otro expediente —el del congresista liberal Nilton Manyoma, indagado por el Cartel de la Toga—, lo que la jueza consideró un “error de digitación”, dándole la razón a los argumentos iniciales del alto tribunal. Sobre eso, la explicación de la jueza fue que el periodo de interceptaciones del contenido que se tomó como prueba no tuvo problema y que el error se subsanó apenas fue informado por los auxiliares que escuchaban las llamadas. Luego, la Sala empezó a enterarse de los movimientos de Monsalve y las visitas de Cadena a la cárcel.

Ahora, tras las 10 horas de los argumentos de la jueza, es claro que Cadena cometió varios errores y delitos. Algunos de ellos fueron aceptados entre líneas por el expresidente durante el juicio: dijo que nunca le pidió que enviara dinero a los otros testigos y que no estaba enterado de varias de sus acciones, de las que supo solo hasta meses después, sin estar de acuerdo.

Por sus visitas a las cárceles, Cadena había tenido acceso también a paramilitares y quiso acercarse a Uribe para hablarle de los reuniones de estos con Cepeda. El expresidente reveló en el juicio que quien se lo presentó fue su primo, Mario —quien fue condenado por parapolítica— en una de sus fincas en Medellín. Cadena se volvió importante en la estrategia del expresidente por una razón: una enemistad entre sus abogados de cabecera, Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes se habían enfrentado en otros casos estrella como el de Jorge Luis Colmenares. Uribe aceptó que tenía un problema: sus abogados no iban a las cárceles a hablar con los testigos y entonces Cadena apareció para resolver ese vacío.

Cadena no era un abogado reconocido en el mundo de los penalistas, pero pronto el país supo de su trayectoria. Se trataba de un abogado de Tuluá, Valle del Cauca, con una historia de vida de superación que había escalado en su carrera por defender a narcotraficantes. Tras ello, trabajó en colaboración con agencias de Estados Unidos como la DEA y el FBI, lo que hace en la actualidad. Para los norteamericanos se convirtió en una fuente en la región que tenía acceso a información importante.

La Fiscalía de Francisco Barbosa solicitó por lo menos tres veces la preclusión del proceso por parte del entonces fiscal Gabriel Jaimes. Las tres veces la jueza negó la preclusión, hubo cambio de administración y la fiscal Marlene Orjuela modificó toda la filosofía del caso de la administración anterior para pedir la acusación contra Uribe. Marlen no solo acusó a Uribe y llevó a todos los testigos a su disposición, sino que pidió 108 meses de condena: nueve años de cárcel.

La decisión es judicial, pero en lo político habrá repercusiones. Una posibilidad que los expertos no desestiman es que haya choques violentos. Uribe es un líder con mucha capacidad representativa y el país está en su máximo límite de polarización por la campaña para las elecciones de 2026. Esto ocurre solo semanas después de que al precandidato Miguel Uribe le dispararon en la cabeza, en lo que la Fiscalía consideró un crimen político con respuestas pendientes.

En todo caso, esta decisión no es el final del proceso. La defensa, en cabeza de Jaime Granados, pidió primero que no se ordene una medida de aseguramiento en contra de Uribe. El siguiente paso es la apelación de la condena para que vaya a segunda instancia a un Tribunal Superior. Ese tribunal deberá tomar una decisión antes del 8 de octubre o de lo contrario el caso prescribe por los términos, es decir, el tiempo que protege el código penal como garantía; en este caso desde que se inició la primera acusación contra el expresidente por parte de la Corte Suprema.

Uribe se veía acongojado por el cansancio y la conclusión. “Le pido en mi alma que me absuelva”, le había dicho a la jueza Heredia en sus últimas intervenciones. La petición no tuvo ningún efecto. La jueza solo le reconoció al exmandatario su “gallardía y decencia” para hacerse presente en las audiencias. La historia política de Colombia, en fin, tiene hoy a un expresidente declarado culpable en un proceso con muchos cuestionamientos y a un presidente en el poder que estuvo en la ilegalidad abiertamente. Para muchos esa realidad es justa e ideal. Para otros una razón de indignación que podría ser respondida en las urnas o en las calles. Uribe, al cierre de esta edición, no se había pronunciado.