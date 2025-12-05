x

Aida Merlano es condenada a más de 3 años de prisión por su polémica fuga de 2019

La decisión se produjo tras la aprobación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad.

  • Aida Merlano condenada por fuga. Foto: Colprensa
hace 16 minutos
bookmark

La excongresista Aida Merlano fue condenada por la fuga que protagonizó el 1 de octubre de 2019, cuando escapó por una ventana de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. La Juez 18 de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo que Merlano suscribió con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su responsabilidad por el delito de fuga de presos.

Con la aprobación del acuerdo, Merlano deberá pagar una pena de 42 meses de prisión. La decisión cierra uno de los capítulos judiciales más comentados del país, marcado por la espectacularidad del escape, que incluyó el uso de una cuerda roja y posteriormente su recaptura en Venezuela en 2020.

Esta condena se suma a los procesos que Merlano enfrenta por corrupción electoral, caso que dio origen a su detención inicial y que desencadenó el episodio de la fuga.

En desarrollo...

