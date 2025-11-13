Condenaron a seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó a Petro por X en 2021

Óscar Fernando Fetecua, el hombre que en 2021 amenazó a través de redes sociales al entonces senador y ahora presidente Gustavo Petro, pagará seis años de prisión domiciliaria por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Lea aquí: Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico por presunto proselitismo en redes sociales a favor de Petro La sentencia fue emitida por el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que ya había sentenciado al hombre el pasado mes de octubre, cuando lo halló culpable de publicar mensajes de contenido violento contra Petro. El despacho acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía y por el abogado Alejandro Carranza, defensor del actual presidente, quienes señalaron que las amenazas del ahora condenado generaron temor en Petro.

En los mensajes publicados en la cuenta de Twitter (ahora llamada X) @FetecuaFernando en marzo de 2021, el hombre escribió intimidaciones como: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”. En otra publicación, el hombre también señaló “si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras (sic)”. Siga leyendo: Viajes, redes y diplomacia: el concepto de ‘Soft Power’ que encendió el debate sobre viaje de influenciadores a Israel Durante el interrogatorio al presidente, que participó en el juicio de forma virtual, la Fiscalía le preguntó sobre este último mensaje que hace mención a grupos paramilitares, y al respecto, el mandatario recordó que fue el senador “que puso los nombres propios de las relaciones de los senadores y del gobierno y las AUC y por eso me amenazan de muerte. Esa es la causa y por eso aparece el nombre ‘AUC’ ahí”.