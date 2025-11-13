x

Condenaron a seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó a Petro por X en 2021

La defensa del presidente había pedido ocho años de condena en centro carcelario contra Óscar Fernando Fetecua. El condenado no podrá usar la red social mientras cumple su pena.

    Las amenazas por las que Oscar Fernando Fetecua fue condenado ocurrieron en marzo de 2021. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Óscar Fernando Fetecua, el hombre que en 2021 amenazó a través de redes sociales al entonces senador y ahora presidente Gustavo Petro, pagará seis años de prisión domiciliaria por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Lea aquí: Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico por presunto proselitismo en redes sociales a favor de Petro

La sentencia fue emitida por el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que ya había sentenciado al hombre el pasado mes de octubre, cuando lo halló culpable de publicar mensajes de contenido violento contra Petro.

El despacho acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía y por el abogado Alejandro Carranza, defensor del actual presidente, quienes señalaron que las amenazas del ahora condenado generaron temor en Petro.

En los mensajes publicados en la cuenta de Twitter (ahora llamada X) @FetecuaFernando en marzo de 2021, el hombre escribió intimidaciones como: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”.

En otra publicación, el hombre también señaló “si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras (sic)”.

Siga leyendo: Viajes, redes y diplomacia: el concepto de ‘Soft Power’ que encendió el debate sobre viaje de influenciadores a Israel

Durante el interrogatorio al presidente, que participó en el juicio de forma virtual, la Fiscalía le preguntó sobre este último mensaje que hace mención a grupos paramilitares, y al respecto, el mandatario recordó que fue el senador “que puso los nombres propios de las relaciones de los senadores y del gobierno y las AUC y por eso me amenazan de muerte. Esa es la causa y por eso aparece el nombre ‘AUC’ ahí”.

“Toda amenaza de muerte vulnera el derecho de la oposición si no cualquier ejercicio libre de la política como en una democracia tiene que ser y que los jueces deben garantizar”, agregó el jefe de Estado en su momento.

El abogado de Petro había pedido una condena de 96 meses (ocho años) de prisión en un centro carcelario; sin embargo, el tribunal optó por una condena de seis años de prisión domiciliaria, considerando que Fetecua no había cometido un acto de violencia física, pero sí un delito grave al incitar a la violencia a través de sus publicaciones.

Fetecua no podrá usar la red social X durante el tiempo que pague la condena.

Le puede interesar: La jornada más intensa de Petro en la red social X revela caos en su estrategia para enfrentar el final de su mandato

