Condenaron a seis años de prisión domiciliaria al hombre que amenazó a Petro por X en 2021

Óscar Fernando Fetecua, el hombre que en 2021 amenazó a través de redes sociales al entonces senador y ahora presidente Gustavo Petro, pagará seis años de prisión domiciliaria por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Lea aquí: Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico por presunto proselitismo en redes sociales a favor de Petro
La sentencia fue emitida por el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que ya había sentenciado al hombre el pasado mes de octubre, cuando lo halló culpable de publicar mensajes de contenido violento contra Petro.
El despacho acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía y por el abogado Alejandro Carranza, defensor del actual presidente, quienes señalaron que las amenazas del ahora condenado generaron temor en Petro.