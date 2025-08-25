Condenan a mujer que guardaba ketamina en su casa para fabricar tusi en Belén, Medellín

En un operativo contra la fabricación del tusi en Medellín, las autoridades capturaron a una mujer que tenía en su poder 100 frascos de ketamina, una sustancia que es usada por las estructuras criminales como uno de los componentes de esta droga sintética. Por esta razón y luego de un proceso judicial, esta persona fue condenada por un juez y enviada a prisión.
De acuerdo con los reportes judiciales, a la mujer se le venía haciendo una investigación desde enero de este año, cuando empezaron a tener sospechas de la fabricación de tusi dentro de su propiedad, ante las quejas de algunos residentes del sector del barrio Los Alpes, en la comuna 16 (Belén).