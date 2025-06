¿Condena o absolución? Procuraduría define su postura en el caso Uribe

Con un meneo constante de lado a lado con la cabeza, el abogado Jaime Granados fue rechazando uno a uno los argumentos de la Fiscalía, que pidió a la juez 44 de Conocimiento condenar al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal.

Sus gestos no eran otra cosa que un repelo claro. Granados dice tener en sus manos las pruebas suficientes para demostrar que el exmandatario no cometió ninguno de los tres delitos que le imputó la Fiscalía. Esa fue su actitud durante todo el día y medio en el que la fiscal delegada, Marlenne Orjuela, expuso su solicitud de condena, respaldada en testimonios, interceptaciones y material documental.

Sin hablar, el defensor dejó claro que no comparte ni una sola línea de la narrativa de la Fiscalía. Anteriormente, ha dicho que este caso no es más que un intento fallido por enredar al expresidente en hechos que, asegura, no cometió.

La expectativa ahora se centra en la postura que adoptará la Procuraduría, que deberá definir si respalda la solicitud de condena contra Álvaro Uribe o si, por el contrario, pide su absolución. Su intervención es clave y podría inclinar el peso del proceso en uno u otro sentido. Se espera que este mismo jueves presente sus alegatos finales.