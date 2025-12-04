Joven que asesinó a sus padres en Envigado para comprar drogas fue condenado a 28 años de cárcel

Un juez le impuso una condena de 28 años de cárcel al joven en Envigado que confesó asesinar a sus padres para robarles más de $9 millones y comprar drogas.

La condena fue informada por la Fiscalía este jueves, ente que señaló que el juzgado que llevaba el proceso avaló la aceptación de cargos del joven.

Lea también: Sebastián aceptó que mató a sus papás en apartamento de Envigado y un juez lo mandó a la cárcel

El crimen se remonta a la madrugada del pasado 10 de abril de 2024, fecha en la que el joven implicado, identificado como Sebastián Cano Ospina, llegó a la casa de sus papás, ubicada en la Unidad Residencial Vía Serrano, en el barrio Jardines de Envigado.