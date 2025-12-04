x

Joven que asesinó a sus padres en Envigado para comprar drogas fue condenado a 28 años de cárcel

El crimen, que estremeció a los habitantes del barrio Jardines en 2024, fue confesado por el joven. Conozca el escalofriante móvil del parricidio, los detalles de la captura relámpago en La Estrella y cómo la justicia castigó el homicidio.

  • El joven atacó con cuchillo tanto a su papá como a su mamá, causándoles la muerte en el lugar y huyendo con sus celulares. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
hace 1 hora
Un juez le impuso una condena de 28 años de cárcel al joven en Envigado que confesó asesinar a sus padres para robarles más de $9 millones y comprar drogas.

La condena fue informada por la Fiscalía este jueves, ente que señaló que el juzgado que llevaba el proceso avaló la aceptación de cargos del joven.

Lea también: Sebastián aceptó que mató a sus papás en apartamento de Envigado y un juez lo mandó a la cárcel

El crimen se remonta a la madrugada del pasado 10 de abril de 2024, fecha en la que el joven implicado, identificado como Sebastián Cano Ospina, llegó a la casa de sus papás, ubicada en la Unidad Residencial Vía Serrano, en el barrio Jardines de Envigado.

En una discusión que alarmó a los vecinos, el joven exaltado comenzó a exigirles dinero y estos se negaron a entregárselo, temiendo que fuera para gastárselo en estupefacientes.

Los dos padres del joven se ganaban la vida como comerciantes en la Central Mayorista de Antioquia, en donde por algún tiempo trabajaron junto a su hijo hasta que este empezó a tener problemas de adicción.

Según establecieron las autoridades, en medio de la discusión el joven atacó con cuchillo tanto a su papá como a su mamá, causándoles la muerte en el lugar y huyendo posteriormente con sus celulares y la billetera de su padre.

Siga leyendo: Ladrón que robó una organeta en iglesia de Itagüí fue capturado tras seguimiento por cámaras de seguridad

Instantes después, el joven usó una de las tarjetas de su padre, retiró $9,7 millones y se dirigió a un motel en La Estrella.

Según establecieron los investigadores, el joven también transfirió parte de ese dinero a otra persona, para la compra de estupefacientes.

Tras ser alertadas del homicidio, las autoridades emprendieron un operativo relámpago y detuvieron al joven en la habitación de dicho establecimiento, con múltiples sustancias en su sistema.

Tras ser capturado y llevado ante un juez para responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y acceso abusivo a un sistema informático, el joven confesó su responsabilidad.

Lea además: ¿Para dónde iban con todo eso? Policía descubrió 700 cartuchos de nueve milímetros encaletados en bus en Antioquia

