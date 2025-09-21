Condenada ‘La tía’, la mujer que compraba secretos militares para el Clan del Golfo

Teresa Jaramillo Giraldo, conocida con el alias de ‘La Tía’, pasó de ser un nombre casi invisible a convertirse en la pieza clave de una red de corrupción que servía a la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo.

Durante meses, tejió contactos con militares y les ofreció dinero a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas escapar de la justicia y seguir operando en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Sin embargo, pese a su sigiloso actuar, la mujer fue descubierta y capturada por el CTI de la Fiscalía y tras meses de proceso, en un preacuerdo con la Fiscalía, ‘La Tía’ aceptó su responsabilidad en los delitos que le imputó el ente investigador.

Tras su aceptación, un juez penal especializado la condenó a cuatro años y quince días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.