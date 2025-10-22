Condenan a Alianza Fiduciaria por proyecto de vivienda en Envigado que lleva años sin avances y tiene a 400 familias afectadas

Este 21 de octubre, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió un fallo condenatorio contra Alianza Fiduciaria S.A. por incumplimiento en el proyecto “Bosques de La Luz” en Envigado, Antioquia.
La sentencia declara a la fiduciaria ”civil y contractualmente responsable” y la obliga a restituir, utilizando su propio patrimonio, los dineros aportados por un comprador afectado. El proyecto, que prometía la construcción de hasta tres edificios, involucra a más de 400 familias afectadas y se encuentra paralizado por falta de liquidez.
La decisión de la SFC es histórica porque establece un precedente contundente: las fiduciarias no son meras recaudadoras de dinero. El abogado defensor de un grupo de afectados, Jhon Jairo Morales, afirmó que la Superintendencia les recuerda que tienen un “deber profesional indelegable de analizar, prever y proteger activamente la inversión de los consumidores”. Cuando omiten sus deberes de control sobre constructoras sin músculo financiero, deben responder “con su propio bolsillo”, señaló Morales.