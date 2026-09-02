Más de 50 años de prisión para integrantes de La Sierra por el crimen de un policía y un ambientalista en Medellín

Los crímenes del patrullero de la Policía Nacional, Wilder Alexander Romo Durango, y del líder ambientalista, Mauricio Valencia Sánchez, en Medellín, no quedarán impunes. Un juez penal de conocimiento condenó a 56 años y 8 meses de prisión a dos de los responsables.

Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias La Gata o El Zarco, son los sentenciados a más de medio siglo de cárcel. Los dos pertenecen a la organización delincuencial La Sierra, el primero como cabecilla y el segundo, un reconocido sicario.

Según detalló la Fiscalía, como parte del proceso investigativo que adelantó para aportar las pruebas que dieran con la condena, los asesinatos sucedieron el 6 de mayo de 2021 en Santa Elena, y el objetivo principal era el policía Romo, quien oficiaba como encargado del comando de ese corregimiento.

Ese día, El Negro y El Zarco ingresaron de manera violenta a la residencia del uniformado y le propinaron varios disparos en presencia de sus familiares. Las detonaciones hicieron que el ambientalista Valencia saliera de su casa para verificar lo que sucedía en la propiedad aledaña y los sicarios le dispararon.

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La Sierra es una estructura que opera en la comuna 8 de Medellín, en los barrios y sectores La Sierra, Las Estancias, Las Llantas, Villa Turbay, Villa Lilian, El Pingüino, La Ramada, La Arenera, El Mosquito, entre otros, y en límites con Santa Elena.

En esos lugares ejercen diferentes actividades ilícitas y tienen injerencia para obtener rentas criminales, producto del tráfico de estupefacientes, extorsiones a comerciantes y arrendatarios de los inmuebles de la zona, las rutas de servicio público y conductores de vehículos repartidores de alimentos.