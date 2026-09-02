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Más de 50 años de prisión para integrantes de La Sierra por el crimen de un policía y un ambientalista en Medellín

Un juez condenó a 56 años de cárcel a un jefe y un sicario de esa banda delincuencial por el homicidio del patrullero Wilder Romo y el líder ambientalista Mauricio Valencia, en Santa Elena. El doble crimen ocurrió en 2021 durante un ataque armado.

  • Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias La Gata o El Zarco, integrantes de la banda La Sierra, son los sentenciados a más de medio siglo de cárcel. Foto: Archivo (Colprensa - Sergio Acero)
    Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias La Gata o El Zarco, integrantes de la banda La Sierra, son los sentenciados a más de medio siglo de cárcel. Foto: Archivo (Colprensa - Sergio Acero)
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los crímenes del patrullero de la Policía Nacional, Wilder Alexander Romo Durango, y del líder ambientalista, Mauricio Valencia Sánchez, en Medellín, no quedarán impunes. Un juez penal de conocimiento condenó a 56 años y 8 meses de prisión a dos de los responsables.

Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias La Gata o El Zarco, son los sentenciados a más de medio siglo de cárcel. Los dos pertenecen a la organización delincuencial La Sierra, el primero como cabecilla y el segundo, un reconocido sicario.

Según detalló la Fiscalía, como parte del proceso investigativo que adelantó para aportar las pruebas que dieran con la condena, los asesinatos sucedieron el 6 de mayo de 2021 en Santa Elena, y el objetivo principal era el policía Romo, quien oficiaba como encargado del comando de ese corregimiento.

Ese día, El Negro y El Zarco ingresaron de manera violenta a la residencia del uniformado y le propinaron varios disparos en presencia de sus familiares. Las detonaciones hicieron que el ambientalista Valencia saliera de su casa para verificar lo que sucedía en la propiedad aledaña y los sicarios le dispararon.

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La Sierra es una estructura que opera en la comuna 8 de Medellín, en los barrios y sectores La Sierra, Las Estancias, Las Llantas, Villa Turbay, Villa Lilian, El Pingüino, La Ramada, La Arenera, El Mosquito, entre otros, y en límites con Santa Elena.

En esos lugares ejercen diferentes actividades ilícitas y tienen injerencia para obtener rentas criminales, producto del tráfico de estupefacientes, extorsiones a comerciantes y arrendatarios de los inmuebles de la zona, las rutas de servicio público y conductores de vehículos repartidores de alimentos.

Esta agrupación tiene orígenes en células paramilitares que operaban en ese sector semirrural y demás actividades delincuenciales que conllevan a cometer otros delitos como el homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenazas, venta ilegal de lotes.

Copete Domínguez y Arroyave Saldarriaga fueron declarados responsables de los delitos de homicidio agravado; tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, las dos últimas conductas agravadas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quiénes condeno la justicia y qué penas les fueron impuestas?
Un juez penal de conocimiento sentenció a 56 años y 8 meses de prisión a Jhovanny Copete Domínguez (alias El Negro) y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga (alias La Gata o El Zarco), cabecilla y sicario de la banda criminal La Sierra.
¿Cómo y cuándo ocurrieron los homicidios por los que se les sentenció?
Los hechos sucedieron el 6 de mayo de 2021 en el corregimiento de Santa Elena (Medellín). Los condenados irrumpieron en la vivienda del patrullero Wilder Romo para dispararle; al escuchar las detonaciones, su vecino, el líder ambientalista Mauricio Valencia, salió a verificar y también fue asesinado.
¿Qué es la estructura criminal ‘La Sierra’ y de qué delitos fueron hallados culpables?
Es una organización con orígenes paramilitares que opera en la Comuna 8 de Medellín y límites con Santa Elena, dedicada al microtráfico, extorsión y loteo ilegal. Los acusados fueron hallados culpables de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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