Condenan a nueve integrantes de banda por millonario y cinematográfico robo a joyería en Bucaramanga

El atraco que estremeció a Bucaramanga ya tiene responsables: nueve integrantes de la banda fueron condenados tras el cinematográfico robo a la Joyería Franco. Aquí los detalles.

  • Imágenes de seguridad registraron el momento en que los asaltantes, disfrazados con uniformes de policía y de mensajero, ingresaron a la Joyería Franco en Bucaramanga para ejecutar el millonario robo. Foto: captura de video cámara de seguridad.
El Colombiano
hace 5 minutos
El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga condenó a nueve de los once integrantes de la banda que el 23 de julio de 2024 perpetró un audaz robo en la Joyería Franco, ubicada en el centro comercial San José Plaza. La sentencia establece una pena de 133 meses y 10 días de prisión por hurto calificado y agravado, en concurso con porte y tenencia de armas de fuego.

Según el fallo, Humberto Vargas Montañez fue identificado como el cerebro del atraco, organizando a los demás miembros y coordinando detalles como los uniformes de policía que usarían durante el robo. La Fiscalía recopiló testimonios y evidencias que permitieron establecer la participación de Jesica Valenzuela Manosalva, José Manuel Gómez Bernal, Jonathan Rodrigo Güillín Martínez, Lino Elkin Zárate Martínez, Ángel Gabriel Díaz Romero, Diego José Rubiano Córdoba y Hugo Alejandro Sánchez.

El robo, considerado uno de los más osados en la ciudad, quedó registrado en videos que muestran a dos de los ladrones con uniformes de policía desarmando al vigilante y amenazando a cuatro empleados. Un tercer delincuente, disfrazado de mensajero, y un cuarto asaltante, rompieron vitrinas para llenar costales con anillos, cadenas y aretes. La presión de los gritos de los testigos obligó a los delincuentes a huir por las escaleras del centro comercial.

La investigación también detalló los vehículos utilizados en la fuga: varios carros con placas adulteradas y motocicletas que permitieron a la banda escapar con rapidez. Además, se estableció que algunos miembros se reunieron previamente en un barrio de la ciudad para planear el atraco, incluyendo la logística de uniformes y transporte.

El Juzgado ordenó la notificación y traslado de los condenados desde las estaciones de Policía al establecimiento penitenciario que determine el Inpec, mientras que los otros dos procesados esperan definición de su situación jurídica.

El robo dejó pérdidas millonarias para los propietarios de la joyería y generó un amplio operativo policial que permitió capturar a los responsables, cerrando así un caso que conmocionó a Bucaramanga por su ejecución cinematográfica y precisión delictiva.

