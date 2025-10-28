Condenaron a 11 años de prisión a otros dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

La justicia condenó este martes 28 de octubre a 11 años de prisión al capitán Carlos Andrés Correa y al patrullero Jhon Fredy Morales por su participación en las interceptaciones ilegales o chuzadas de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Laura Sarabia.
Así lo determinó el Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá, que los sentenció por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.