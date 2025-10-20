¡Pilas! Alertan sobre circulación de falsos condones Today, ¿cómo identificarlos?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria ante la detección de condones falsificados de la marca “Today Mutual Sensation”.
La entidad dijo que el falso producto estaría siendo comercializados ilegalmente en el país. Según la entidad, estos productos representan un riesgo potencial para la salud pública al no cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la autoridad sanitaria.
La advertencia se produjo tras una denuncia presentada por Haleon Colombia S.A.S., titular e importador del registro sanitario original, quien notificó al Invima sobre la presencia de imitaciones del producto en el mercado colombiano.